»³·Á¸©Æâ¤ÎºÇ¿·¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï¥ì¥®¥å¥éー1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤¬182.7±ß¤Ç¡¢2½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¤¬¸øÉ½¤·¤¿9·î16Æü»þÅÀ¤Î¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê182.7±ß¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê0.2±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï2½µÏ¢Â³¤Ç¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤ê7.5±ß¹â¤¯¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Ë¼¡¤¤¤ÇÁ´¹ñ2ÈÖÌÜ¤Î¹âÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥ª¥¯¤Ï¡¢193.8±ß¤ÈÁ°¤Î½µ¤è¤ê0.2±ß¤Î