¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦²æ¤¬²È¤ÎÄÚÁÒÍ³¹¬¡Ê48¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÍýÁÛ¤Ë¶á¤¤³Ê°Â¼¼ÆâÍÑ¿¢Êª°éÀ®Ãª´°À®¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Ê£¿ô¤Î´ÑÍÕ¿¢Êª¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¾þ¤Ã¤¿¼«¼¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÍÍ¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×´ÑÍÕ¿¢Êª¤ò¾þ¤Ã¤¿¼«¼¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤ÎÄÚÁÒ8·î18Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î´ÑÍÕ¿¢Êª¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÚÁÒ¡£¤½¤Î¤È¤­¤Ï¡¢