Á´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç19Æü¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Îµ¡Ç½¤¬Æþ¤Ã¤¿¡È¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾Ú¡É¤Î±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤«¤¶¤µ¤º¤Ë¼õ¿Ç¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»È¤¨¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¤Þ¤À¾¯¿ô¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Î#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡È¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾Ú¡ÉÃí°ÕÅÀ¤Ï¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢£¥«¡¼¥É¤ò¤«¤¶¤µ¤º¥¹¥Þ¥Û¤Ç´°·ë¹ú³êÃ«¤³¤³¤í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±