º£Ç¯¤Î²Æ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³³ÙÁøÆñ¤ÏÉÙ»Î»³¤ÎÆþ»³ÎÁÆ³Æþ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê·ï¿ô¤Ê¤ÉµîÇ¯¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¿åÆñ»ö¸Î¤Î·ï¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È7·î¤«¤é8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸©Æâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÆñ»ö¸Î¤Ï25·ï¤Ç¿åÆñ¼Ô¤¬27¿Í¡¢¤³¤Î¤¦¤Á12¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È»ö¸Î¤Ï7·ï¡¢¿åÆñ¼Ô¤¬9¿Í»à¼Ô¤¬5¿ÍÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢»³³ÙÁøÆñ¤Ï48·ï¡¢ÁøÆñ¼Ô¤Ï49¿Í¡¢»à¼Ô¤Ï0¿Í¤ÈµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤¤¤º¤ì¤â¸º¾¯·¹¸þ¡£ÉÙ