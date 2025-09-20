¥×¥íÌîµå¡¦ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÊ¿¾ÂæÆÂÀÁª¼ê¡Ê28¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ºéÃÒÈþ¡Ê33¡Ë¤¬9·î19Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ËÌ³¤Æ»¤Ë2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¡¢É×¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¿¹ºéÃÒÈþ¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¿¹ºé¤Ï¡¢ºÇ¤â¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÁª¤Ö¡¢¥­¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò¼çºÅ¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Ç¡¢2018Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£2023Ç¯¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°ú