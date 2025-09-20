´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè10ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢Ã¦Íî¤·¤¿¥¹¥ó¡¦¥Û¥ó¥æ¡¼¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¡Ä¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃ¦Íî¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤­¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù