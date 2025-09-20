°ÂÉô½ã¤¬¡¢3¶ÊÆþ¤ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø±«¤ÎÆü¤Ï¥Ö¥ëー¥¸ー¡Ù¤òCoriola Records¤è¤êËÜÆü9·î20Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§ÌðÂô±ÊµÈ¤Î¸ÀÆ°¤Ï¤Ê¤¼ÅÁÀâ¤È¤Ê¤ë¡©¥¤¥Á¥íー¡¦ÎÓ½¤¤éÃøÌ¾¿Í¤È¤ÎÂÐÃÌ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡È50Ç¯´Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¼´¡É¡Ë 1993Ç¯¤Ë¥ïー¥Êー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBe Mine¡Ù¤«¤é¡¢32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£ºî»ìºî¶ÊÊÔ¶Ê¤Ï°ÂÉô½ã¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤È¥Ù&#1254