¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Î³«»ÏÁ°¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢µß±ç±¦ÏÓ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥Ú¥Ã¥¯Åê¼ê¤¬15Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤ËÆþ¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä¾¶á2»î¹ç¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎILÆþ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÏÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÂåÌò¡É¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Êー¤ÇÄ´À°Ãæ¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£»Ø´ø´±¡Ö¥³¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡× ¥í¥Ð&#12