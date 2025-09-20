19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤Ï¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÇØÈÖ¹æ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥«¥éー¤Ïºòµ¨¤ÈÆ±ÍÍ¡¢1st¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÏÀÄ¡¢2nd¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÏÇò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤âMIZUNO¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎJA¤®¤Õ¥ê¥ª¥ìー¥ÊÀï¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ë¤È