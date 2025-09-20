¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾åÃË»Ò20km¶¥Êâ¡Ê20Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Û¤«¡Ë¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼êÃË»Ò20km¶¥Êâ¤ÇÀ¤³¦µ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î»³À¾ÍøÏÂ¡Ê29¡¢°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤¬¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ç¼«¿È3¸ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬1»þ´Ö22Ê¬39ÉÃ¤Î28°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£15km²á¤®¤Þ¤ÇÀèÆ¬Áè¤¤¤â¡¢3ÅÙÌÜ¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Î¡È2Ê¬´ÖÂÔµ¡¡É¤¬¶Á¤¤¤¿¡£Á°²ó¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¤Ï24°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¡¢º£µ¨¤Ï2·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç