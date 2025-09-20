¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Î¹ð¼¨¤¬22Æü¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤«¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤¬Î©¸õÊä²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤Ê¤É9¤Ä¤Î¼çÍ×À¯ºö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡Ö¡ÊÀ¯¸¢¸òÂå¤·¤¿2009Ç¯¤Î¡Ë½éÅöÁª¤«¤é16Ç¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏºÆ¤Ó´íµ¡¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤­¡¢¹ñÌ±¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔ°Â¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¹ñÌ±¤Îµá¤á¤ë°Â¿´¤È°ÂÁ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä·è°Õ¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎÁíºÛÁª¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤È