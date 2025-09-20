¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡ÙÂè5´ü¡Ê¤«¤Î¤«¤ê¡Ë¤¬2026Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥ºÊÔ2¥¯¡¼¥ëÌÜ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÊ¿»³´²ºÚÉÁ¤­²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤ÇÂÀ¤â¤âÁ´³«¡ª¥Ý¥Ë¥ÆÈ±¤Î¿å¸¶ÀéÄá¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡ÙÂè4´ü¤ÏÊ¬³ä2¥¯¡¼¥ë¤Ç¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥ºÊÔ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè5´ü¡Ê¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥ºÊÔ2 ¥¯¡¼¥ëÌÜ¡Ë¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤Ë