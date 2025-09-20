Á´ÊÆ¤Î¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¡¢NASCAR¡Ê¥Ê¥¹¥«¡¼¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ø¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö16¡Ù¤Î3ÀïÌÜ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ù¥¹¥È12¤ËÆþ¤ë¤¿¤á·ã¤·¤¤Áè¤¤¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Ù¥ë¤¬·àÅª¤Ê¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢16Æü¤ÎÃæ·Ñ¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÄ¶²ÃÂ®¢ª°ìµ¤¤Ë3Âæ¤´¤Ü¤¦È´¤­¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ï¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥Ù¥¹¥È12¤Ø¤ÎÀ¸¤­