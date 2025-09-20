¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤Ï¡¢½÷À­¤¬Á°¤ÎÇ¯¤«¤é2.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨86.6¡ó¡¢ÃËÀ­¤Ï10.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤Æ40.5¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ­¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤¬²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤À½÷À­¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼è¤ë¤Ù¤­¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡×°éµÙ¼èÆÀ¤ò¤á¤°¤ë³¹¤ÎÀ¼¼ÂºÝ¡¢ÃËÀ­¤Î°éµÙ¼èÆÀ¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢³¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ö¤³¤³2¡Á3Ç¯¤Ï³§¡¢²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê30