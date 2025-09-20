¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì½ªÈ×¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¥»¥Í¡¦¥é¥á¥ó¥º¡£23ºÐ¤ÈÈó¾ï¤Ë¼ã¤¤GK¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¹ñÆâ¤ÇÂç¤­¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥á¥ó¥º¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè4Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ç½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥æ¥ó¥É¥¥¥ë¤ò·ÑÂ³¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¡¢¥é¥á¥ó¥º¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥«¥¹