Traveloka¡Ê¥È¥é¥Ù¥í¥«¡Ë¤Ï¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥È¥é¥Ù¥í¥«¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤Î¸ò´¹¤ò8·î27Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£Í½Ìó¤Ç¤Î´Ô¸µÎ¨¤Ï1¡ó¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£1¥È¥é¥Ù¥í¥«¥Ý¥¤¥ó¥È¡á1Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢200¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤ò100¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ±°Ì¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£¥¢¥×¥ê¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Î¤¦¤¨¿½ÀÁ¤·¡¢Íâ·î½é¤Ë¼êÂ³¤­¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¸¶Â§Íâ·îËö¤Þ¤Ç¤Ë²Ã»»¤¹¤ë¡£¥È¥é¥Ù¥í¥«¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢