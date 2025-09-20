¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ®ÅÄ¾¼¼¡¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖËè½µÌÚÍËÆüÌë10»þ¤«¤é¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ ËÜÈÖÁ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¡ªÈÖÁÈ¼ýÏ¿¸å¤ÎÀ®ÅÄ¾¼¼¡¤¯¤ó¤¬´é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡×¤ÈºÆ²ñ¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¤ªÃã¤Î´Ö¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¶¦±é¤«¤é¡¢¼Â¤Ë32Ç¯¡ª·°¤È±ñ»Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤½¤Î¸å¤Î·°¤È±ñ»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£