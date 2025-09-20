¾®Àî¹Ò´ð¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡¢±ö³­·ò¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤ÎNEC¥Ê¥¤¥á¡¼¥Ø¥ó¡£20ºÐ¤Î±ö³­¤Ï¡¢ºò²Æ¤Ë·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¥½¥Ã¥«¡¼Éô¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿²÷Â®¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£1Ç¯ÌÜ¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï5¥´¡¼¥ë¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£º£²Æ¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬ÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÅö½é¡¢±ö³­¤Ï¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿³«ËëÀï¤ÇÂåÌòµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¾®Àî¤¬2¥´¡¼¥ë