¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª£²£°£²£µ¡×¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¾®Àô»á¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¡¢»²±¡Áª¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤Ë¿¨¤ì¡Ö½éÅöÁª¤«¤é£±£¶Ç¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏºÆ¤Ó´íµ¡¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤­¡¢¹ñÌ±¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔ°Â¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¹ñÌ±¤Îµá¤á¤ë°Â¿´¤È°ÂÁ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä·è°Õ¤Ç¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÁíºÛÁª¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ