ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡Ê48¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö³§¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×3É¤¤Î¡È»ÒÃ£¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´Ñ·î¤¢¤ê¤µ´Ñ·î¤µ¤Ï¡Öº£Æü¤â¥¦¥Á¤Î»ÒÃ£¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Î¥½¥ë¡¢¹õ¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Î¥ë¥Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Î¥é¥Ö¤È¤¤¤¦3É¤¤ÎÌ¾Á°¤ò¾Ò²ð¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#Çò¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¡×¡Ö#¹õ¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¡×¡Ö#¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅº¤¨¡¢°¦¸¤¤¿¤Á¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü