°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¸À¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç½ÐÂê¡ªÁ´¹ñ¤ÎÊý¸À¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£¡Ú¹âÃÎ¸©¤ÎÊý¸À¡Û¡Ö¤ï¤¯¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö¤ï¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©¤ÎÊý¸À¤Ç¡¢ÇÀºî¶È¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¤ï¤¯¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö´Ö°ú¤¯¡×¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ö¤ï¤¯¡×¤È¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©¤Ç¡Ö´Ö°ú¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ