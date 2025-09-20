Number_i¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¶Ê¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È8Ëç¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Number_i¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ ¡Û¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¿·¶Ê¡ÖNumbers Ur Zone¡×MV¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡ÖUr Zone¤Ç·è¤á¤ë¥´¡¼¥ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼