¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î°ÂÅÄÍ´¹á¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÀèÇÚ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¿¤Á¤«¤éÍ¥¾¡¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ °ÂÅÄ¥×¥í¤Î½Ë¾¡²ñ¤ËÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¥×¥í¡õÂçÀ¾æÆÂÀ¥×¥í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º °ÂÅÄ¥×¥í¤Ï¡ÖÀè½µ¡¢À¥ÎáÆà¤µ¤ó¤ÈæÆÂÀ¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢½Ë¾¡²ñ¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ ÉÙ»Î¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¤ÇÄÌ»»2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿°ÂÅÄ¥×¥í¡£²ñ¤Ë¤ÏÀÄÌÚ