¥á¥í¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤ò¹âÇ»ÅÙ¤ÇÅà¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤¹¤®¤ëÎÐ¿§¤¬¤Þ¤ë¤ÇÈ¯¸÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢ÎÃ¤·¤²¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¤¢¤ä¤·¤²¡×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ä¤«¤­É¹¤Î¼Ì¿¿¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤ÇÌòÎ©¤ÄÃæÆóÉÂ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÎÁÍý¤òÁÏºî¤·È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÁÒ¸Í¤ß¤È¤µ¤ó¡Ê@mitragyna¡Ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê·Ö¸÷¿§¤Ë¸÷¤ë¤«¤­É¹¤Ë¡¢¡ÖÈ¯¸÷¤·¤Æ