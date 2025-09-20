£±£¹Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀÖ±©¤Î¼«Âð¤¬²ÐºÒ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤¬£²£°Æü¡¢µ¢Âð¤·¤¿¡£²ÐºÒÈ¯À¸»þ¤Ë³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ú¡¼¤Ï¡¢£±£¹ÆüÌë¤Ë°ìÅÙµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤¿¥Ñ¡¼»Ò¤Ï²ÐºÒ¤Ç±ì¤òµÛ¤¤ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¤Ú¡¼¤È¤È¤â¤Ëµ¢Âð¡£¥Ñ¡¼»Ò¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥­¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Â­¤É¤ê¤Ç¼«Âð¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²ÐºÒ¤Ï¡¢£µ³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉ×ºÊ¤¬½»¤à£³