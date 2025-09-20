¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤¬ÅÝ¤ì¤¿¸½¾ì¡á20Æü¸áÁ°10»þ52Ê¬¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¥Ø¥ê¤«¤é¡Ë20Æü¸áÁ°8»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¾®ÀÐÀî1ÃúÌÜ¤Ç¡Ö¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤¬ÅÝ¤ìÅÅÀþ¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£ÉÙºä½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤Ï¥Ó¥ë¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Ç½Åµ¡¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¤ëºî¶ÈÃæ¤Ë·¹¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£·úÊª¤äÅÅÀþ¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ð¤¬¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¡£ÅìµþÅÅÎÏ¥Ñ¥ï¡¼¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼þÊÕ¤Ç°ì»þÌó1290¸Í¤¬ÄäÅÅ¤·¤¿¡£¸½