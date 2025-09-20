¿·³ã¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï19Æü¡¢¸©Î©¹â¹»¤ÇÀ¸ÅÌÍÑ¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î½¼ÅÅ´ï200¸Ä¤¢¤Þ¤ê¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢60Âå¤ÎÃËÀ­¶µ»Õ¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¶µ»Õ¤Ï¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¡¢À¸³è»ñ¶â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ¾Çä¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£9·î19ÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Î©¿·ÄÅ¹â¹»¤Î60Âå¤ÎÃËÀ­¶µ»Õ¤Ç¤¹¡£¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¶µ»Õ¤Ïº£Ç¯2·îÃæ½Ü¤«¤é3·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Á°Ç¤¹»¤Ç¤¢¤ë¸©Î©¿·È¯ÅÄÆî¹â¹»¤Ç¡¢Ìó10²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê