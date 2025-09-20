¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¤Ï9·î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥¿¥¤¥éー¡¦¥Òー¥íー¤¬º¸Â­¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢À®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Ìó8½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î23Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Î³«ËëÀï½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Òー¥íー¤Ï2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ëº¸Â­¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡Ê¶´¤ß¹þ¤ß¾É¾õ¡Ë¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Î¥ïー¥¯¥¢¥¦¥ÈÃæ¤ËÂ­¼ó¤òÉé½ý¤·¡¢