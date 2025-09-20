½çÄ´¤Ë¥­¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢ÆÍÁ³¿Æ¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ú²èÁü¡Û34ºÐ¤Ç¡È²ð¸îÎ¥¿¦¡É¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¹©Æ£¹­¿­¤µ¤ó¸½ºß¡Ö²ð¸îºî²È¡¦¥Ö¥í¥¬¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹©Æ£¹­¿­¤µ¤ó¤Ï¡¢34ºÐ¤È40ºÐ¤Î»þ¤Ë²ð¸îÎ¥¿¦¤ò·Ð¸³¡£1ÅÙÌÜ¤ÏÈ¾¤Ð¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎÎ¥¿¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥¿¦¤Ï¡ÖÅÏ¤ê¤ËÁ¥¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£±óµ÷Î¥¤ÇÁÄÊì¤ÈÊì¿Æ¤Î¥À¥Ö¥ë²ð¸î¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤Ê¾õ¶·¤ò·Ð¸³¤·¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤ò¤É