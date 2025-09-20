日本自民党の鶴保庸介参院議員が17日、ホワイトハッカーを体系的に養成してきた韓国情報技術研究院（KITRI）BOBセンターを訪問した。「ホワイトハッカーの父」と呼ばれる柳羿相（ユ・ジュンサン）院長は、AI時代を迎えてサイバー攻撃は単なるハッキングを越えて国家安全保障と経済を脅かし、中ロ朝3カ国の連帯と和合が深まる情勢の中で北東アジアの安定と繁栄のためにサイバー安全保障同盟を強化するのが韓日間の生存戦略だ