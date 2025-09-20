9·î3Æü¤è¤ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢½©¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡Ö·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡È·î¸«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¡£¤½¤ÎÀëÅÁÂâÄ¹¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±·î¸«¿©¤ÙÈþ¡×¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÆ÷¤ï¤»¤ë¤«¡×MV¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥É¥Ê¥ë¥É¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó16Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±·î¸«¿©¤ÙÈþ¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ëMV¡Øº£ÅÙ¤¤¤Ä¤­¤ß¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±·î¸«¿©