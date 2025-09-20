¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë´ú¼êÎç±û¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎMF¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬³«¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢º£²Æ¤â¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢OB¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Þ¥«¥Ù¥Ë¡¼¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¡ØLet Me Be Frank¡Ù¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¡Ê°ÜÀÒ¤¬¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤âÀ®