NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢19ÆüÍ¼Êý¤«¤éÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖeSIM¡×¤Î³«ÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ã³²¤¬Éüµì¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀßÈ÷¸Î¾ã¤¬¸¶°ø¡£20Æü9»þ36Ê¬¤Ë¤ª¤ª¤à¤ÍÉüµì¤·¤¿¡£ NTT¥É¥³¥â¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤è¤ê ¤¿¤À¡¢eSIMÀìÍÑ¤Ç¤¢¤ëiPhone 17¥·¥êー¥º¤ÎÈ¯ÇäÄ¾¸å¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÍøÍÑ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ì¤Ð¡¢½èÍý¤ÎÀ©¸Â¤äÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£