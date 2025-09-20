²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬¡¢Í¼¿©¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦ºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ø¥ë¥·¡¼ÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¼«Âð&¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¼êÎÁÍý¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âInstagram¤Ç¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ç°é¤Æ¤¿²¼¿ÎÅÄ¥Í¥®¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤­¤¿¹©Æ£¡£¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡×¡ÖÄí¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹­¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¼êºî¤ê¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¥Ø¥ë¥·¡¼ÎÁÍý2025Ç¯9·î1