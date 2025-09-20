DeNA¤Ï20Æü¡¢¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿¹¤Ï13Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î14Ç¯¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³50»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¡£18Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¡£21Ç¯°Ê¹ß¤ÏÅÐÈÄ¿ô¤¬¸º¾¯¤·¡¢ºòµ¨¤«¤éDeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç1»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï485»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢27¾¡30ÇÔ106¥Û¡¼¥ë¥É127¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.21¡£