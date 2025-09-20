9·î14Æü¸áÁ°¡¢½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬Ä»¼è¸©ÁÒµÈ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¡Ö¼êÏÃ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÒÁ´¿È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸«¤ë¡Ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2000±ß¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°Ä»¼èË¬Ìä¤Î2ÆüÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶