みなさんが車を運転していて「恐怖を感じる」のはどのようなときですか。ソニー損害保険株式会社（東京都大田区）が実施した「2025年 全国カーライフ実態調査」によると、「あおり運転による事故」が最も多くなりました。また、約2人に1人が「ドライブレコーダー」を搭載していることがわかったそうです。【グラフ】車を運転していて最近「恐怖を感じること」を見る調査は、自家用車を所有し月に1回以上車を運転する全国の18〜59歳