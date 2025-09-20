赤ちゃんの喃語を経て、幼児期になると擬音語だけでなく、不思議な言い間違いや独特な言葉を発するものです。先日ママスタコミュニティには「幼児語録」というタイトルでこんな投稿がありました。『小さな子って言い間違いや「言えてないよー」「それそんな風に言うの？」という言葉がたくさんありますよね。とっても可愛い幼児語を記録しましょう！わが家の語録です。トイレペーパー→トイレットペーパー、コップポーン→ポップ