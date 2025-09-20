＜フェデックス・フランスオープン 2日目◇19日◇ゴルフ de サン・ノム・ラ・ブルテッシュ（フランス）◇6977ヤード・パー71＞中島啓太と川村昌弘が出場しているDPワールド（欧州）ツアーは、第2ラウンドが終了した。〈写真〉タテ振りからヨコ振り 松山英樹のスイング変化初日、中島は「67」をマークし、首位と3打差の4位につけた。しかし2日目は苦戦し、4ボギーを叩いて「75」とスコアを落とし、カットライン上となるトータル・