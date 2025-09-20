＜ウォルマートNWアーカンソー選手権初日◇19日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞伸ばしあいの3日間大会で、渋野日向子は上位勢についていった。初日を5バーディ・1ボギーの「67」で、「スタンダード・ポートランドクラシック」第2ラウンド以来となる、9ラウンドぶりの60台をマーク。4アンダー・34位タイで滑り出した。《写真》渋野と西郷の打点の位置はこんなに違った！「いいバーディが獲れた」と1番で伸