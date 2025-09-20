男子円盤投げ予選A組に出場した湯上剛輝（32＝トヨタ自動車）は56メートル40で19位。予選通過記録の66メートル50には届かず、予選敗退だった。日本勢の出場は07年大阪大会以来2人目の出場。「夢のような時間だった。世界とは遠いと呼ばれていた種目でこの舞台に立てた。家族や友人、コーチの方々と同じ空間を共有できて幸せできた」と振り返った。先天性の重度難聴があり、日常生活では人工内耳をつけている。それでも競技中