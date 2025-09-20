TBS『王様のブランチ』の元リポーターとして知られるタレントの鈴木あきえ（38）が20日、自身のインスタグラムを更新し、第3子妊娠を報告した。【写真】妊娠を報告した『王様のブランチ』元リポーター鈴木あきえ鈴木は「この度、新しい命を授かりました」と切り出し、現在は安定期に入っていることを明かした鈴木。お腹の中の赤ちゃんにやさしく話しかける子どもたちの姿に「心がふわっと温かくなる毎日」とつづり、家族で新た