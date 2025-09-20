自民党総裁選への出馬を正式に表明する小泉農相＝20日、東京都内の会議室自民党の小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）は２０日、都内で会見し「前回総裁選に敗れてから全身全霊で党務に汗を流してきた。自民党に足りなかったのは国民の声を聞く姿勢だ。地方議員や組織と連携し解党的な出直しを行う。その先頭に立つ」と述べ、党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への出馬を正式に表明した。昨年９月の前回総裁選以来、２度