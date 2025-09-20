フリーアナウンサーの宮根誠司が、24日に東京・後楽園ホールで開催されるプロレス団体・DRAGONGATEの大会『THE GATE OF MIYANE 2025』をプロデュースし、すべてのカードを考案した。この大会の模様が、同日(18:15〜)にGAORA SPORTSで生中継される。宮根誠司宮根がDRAGONGATEの大会をプロデュースをするのは2回目。DRAGONGATEのベテランレスラー、ドン・フジイ選手と親交が深いこともあり、昨年8月にはDRAGONAGTEの本拠地・神戸で第