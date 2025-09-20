【モデルプレス＝2025/09/20】嵐の相葉雅紀が、19日深夜に放送されたパーソナリティーを務める番組「嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス」（文化放送／毎週金曜24時〜）に出演。Prime Videoで配信中の「相葉さんの大冒険」で感動したことを明かした。【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結◆相葉雅紀、苦手ながらもサソリに感動この日の放送では、リスナーからのメールをきっかけに「小さな生き物でもなかなかやるなぁ