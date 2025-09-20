【モデルプレス＝2025/09/20】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が19日、自身のX（旧Twitter）を更新。髪を切ったことを報告し、新しいヘアスタイルを公開して話題を呼んでいる。【写真】FRUITS ZIPPER鎮西「天使」と話題 ばっさりカットの新ヘア◆鎮西寿々歌、新しいヘアスタイルを公開鎮西は「そういえばまた髪切ったです」とつづり、自撮り写真を公開。顎のラインの長さにカットしたヘアスタイルを披露している。