鹿児島市の国道10号で20日朝、があり男性1人が救急搬送されました。 県警によりますと、20日午前8時半ごろ、鹿児島市吉野町の仙巌園近くの国道10号で「車の正面衝突です」と目撃した人から警察に通報がありました。この事故で男性１人が病院に運ばれましたが軽傷だということです。 現場は一時通行止めになるなどおよそ2時間にわたって交通規制が続き渋滞が発生しました。 ・ ・ ・