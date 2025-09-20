神戸新聞杯の三連単的中戦術【軸馬・相手馬の狙い方】 ルメール騎手は［4・0・0・2］だが、関西馬に騎乗した際は３戦３勝だから１着固定で勝負できる。 また、前走ダービー１～３着馬は［5・2・0・3］だからこちらを１・２着固定で狙うことも可能である。 相手選びだが、ダービー組は前走で４着以内か、５着以下でもＧⅠ３着以内、ＧⅡ２着以内の実績がある馬をピックアップした