9月18日、ホリエモンこと堀江貴文氏（52）のYouTubeチャンネルに宮迫博之（55）が登場。堀江氏が宮迫を思い、地上波復帰のために2つの方法を提案したが、あまりに“型破り”だったため宮迫が苦笑する場面があった。堀江氏がプロデュースと主演を務めるミュージカル『ブルーサンタクロース2025』に出演する宮迫。当初はミュージカルに抵抗があったものの、「歌の中にセリフがある」と気づき、ミュージカルに対する偏見がなくなった