気分が盛り上がる絶品おつまみ 涼しい季節に楽しむお酒は、夏とは違って感慨深いもの。そんなひとときを盛り上げてくれるのが、チーズスティックです。レンジでサッと用意できるので、ゆったりとくつろげますよ。 オトナなスパイシーの刺激ごまやカレーパウダーが美味手軽にサッと用意できる！ ふとお酒を楽しみたくなったときでも、時短で用意できる「チーズスティック」。レンジで5分以内で作れるなんて、カップラーメンのよ